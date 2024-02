L'attività di controllo in ambito commerciale assicurata dalla Polizia Locale di Latina, ha fatto scattare una nuova ordinanza di chiusura per la frutteria di via Villafranca gestita da cittadini nordafricani, già finita al centro di un provvedimento analogo meno di anno fa. Il negozio continua infatti a occupare in maniera irregolare una vasta porzione del marciapiede antistante, di fatto estendendo illecitamente la vendita dei prodotti rispetto alla licenza: una situazione che gli esercenti egiziani si ostinano a reiterare, aggirando le restrizioni imposte dal Comune attraverso stratagemmi che finora hanno consentito loro di continuare a lavorare.



L'ordinanza è stata emessa dal Servizio Attività Produttive del Comune di Latina a margine proprio di una serie di controlli che la Polizia Locale ha effettuato attraverso il proprio ufficio di polizia amministrativa e commerciale, appunto per monitorare una serie di esercizi che non rispettano le norme di settore, sfociando anche in altre tipologie di illeciti. In particolare il fruttivendolo di via Villafranca era già stato destinatario di un'ordinanza identica un anno fa, ma aveva riaperto poco dopo presentando una nuova scia commerciale a nome di un altro imprenditore nordafricano, continuando però con le stesse condotte irregolari.