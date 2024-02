Barche a fuoco nel porto turistico di San Felice Circeo, proseguono gli accertamenti e si apre la fase del recupero e della bonifica. Due dei tre yacht avvolti dalle fiamme, sono affondati e quindi si dovrà procedere alle operazioni di recupero, nel frattempo ieri sono state posizionate in acqua le barriere oleoassorbenti per contenere la dispersione del carburante e non solo.



Si cerca di ricostruire quanto accaduto. Com'è noto l'incendio è divampato intorno alle 20.30 di sabato, mentre sulla costa si abbatteva una forte perturbazione. Come ricostruito dalla Guardia Costiera, le fiamme sono state domate su una delle imbarcazioni, mentre le altre due, rotti gli ormeggi di poppa, sono state spinte dal forte vento, proveniente dal quadrante sud occidentale, contro il molo di sottoflutto del porto. I tentativi di spegnimento si sono protratti incessantemente finché le due unità sono affondate rimanendo semi-sommerse, con la chiglia poggiata sul fondale.

L'intervento di spegnimento è stato molto difficoltoso anche in considerazione delle onde che bloccavano l'ingresso del porto in entrata e in uscita. Il personale operante è però riuscito a ricavare un'area di sicurezza attorno alle imbarcazioni a fuoco, ottenuta spostando le barche ormeggiate nelle vicinanze al fine di evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente. I danni sono stati ingenti ma la situazione se non fossero state spostate rapidamente le altre imbarcazioni, poteva essere di gran lunga peggiore.