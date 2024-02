Oltre 45mila euro, quasi 46mila: a tanto ammonta la spesa della Asl come compenso per le prestazioni di assistenza religiosa in favore delle strutture sanitarie aziendali nel corso di tutto il 2023. Prestazioni rese presso i presidi di Latina, Cori e Terracina da parte della Diocesi di Latina-Terracina- Sezze-Priverno, che nel bilancio di esercizio 2023 vengono inserite come "altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria".



L'assistenza religiosa è disciplinata dalla legge del 23 dicembre del 1978 (la numero 833), l'articolo 38 prevede che «presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale venga assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino». Il protocollo d'intesa tra Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale delle Aziende Sanitarie è del 7 dicembre 2001, approvato con relativa delibera.



Quasi 46mila euro, quindi. Stiamo parlando di una spesa importante, la stessa sostenuta dall'azienda già nel 2022.