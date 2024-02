Ieri mattina, in pieno giorno, la Scala "i" del Palazzo di Vetro è tornata a fare da scenario a un episodio che ha messo a rischio la vita dei condomini. All'ultimo pianerottolo, oltre il quinto piano, si è registrato un violento incendio che ha rischiato di produrre effetti peggiori, se non fossero intervenuti tempestivamente i poliziotti della Squadra Volante e i Vigili del Fuoco.

Sono stati infatti gli agenti della Questura a domare le fiamme, utilizzando l'idrante installato nel condominio, evitando che l'incendio potesse estendersi e soprattutto prima che il fumo potesse provocare intossicazioni tra i residenti, prima che arrivassero le squadre del pronto intervento dei Vigili. Nel frattempo infatti altri agenti avevano iniziato con le operazioni di evacuazione degli alloggi sottostanti.



Tra i residenti intanto ieri serpeggiavano sentimenti di rabbia e rassegnazione per l'ennesimo rischioso episodio consumato in quel condominio. Non sono bastate infatti le precedenti operazioni di sgombero e censimento assicurate dalle forze di polizia anche con interventi congiunti.