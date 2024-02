Un nuovo grave incidente stradale si è registrato ieri pomeriggio sulle strade di Aprilia. Erano da poco passate le ore 18 quando due suv Audi, un Q5 e un Q7, si sono scontrati in via dei Giardini all'altezza dell'intersezione con via Baracca. Un impatto violentissimo nel quale sono rimaste ferite tre persone: due uomini e una donna.



Sul posto è immediatamente arrivato il personale dell'Ares 118, che ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti, che successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso. Particolarmente critiche appaiono le condizioni dell'uomo alla guida dell'Audi Q5, che si trovava in auto da solo, ricoverato in codice rosso all'ospedale "Città di Aprilia" e che attualmente è in prognosi riservata. Diverse le ferite anche per il conducente dall'altro Suv e per la donna che si trovava a bordo con lui, per i quali fortunatamente non sembrano esserci particolari pericoli.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.