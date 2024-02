Nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, i Carabinieri della stazione di Sabaudia, in sinergia con i militari della Stazione di Borgo Grappa, deferivano in stato di libertà un cittadino classe 91 residente a Sabaudia per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 33enne, a bordo della propria autovettura, non rispettando l'alt intimato dagli operanti durante un controllo di polizia, si dava alla fuga. Ne scaturiva un breve inseguimento per le vie del centro, durante il quale questi metteva in pericolo la propria incolumità, quella degli operanti nonché quella dei terzi utenti della strada.

Lo stesso una volta fermato, brandendo un martello, inveiva nei confronti dei militari, ponendo in essere gesti autolesionistici, venendo prontamente bloccato dai militari operanti senza riportare lesioni.

I sanitari intervenuti, accertato lo stato di alterazione del soggetto, lo trasportavano presso il nosocomio di Latina per gli accertamenti del caso.