Nella notte tra sabato e domenica dell'ultimo weekend, i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo deferivano in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne residente a Latina.

Il predetto, nel corso di un controllo della circolazione stradale, veniva fermato alla guida della sua autovettura venendo trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di tre involucri di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso complessivo di gr. 5,2.

Successivamente, i militari operati procedevano alla perquisizione presso la sua abitazione che consentiva di rinvenire ulteriori gr 36,3 della stessa sostanza.