Nella mattinata di domenica 11 febbraio i Carabinieri del N.O.R.M. -Sezione Radiomobile di Aprilia, procedevano all'arresto di un cittadino classe 82 residente nel comune pontino, poiché lo stesso veniva sorpreso nella flagranza di reato, mentre con il proprio mezzo fuoristrada asportava materiali e parti di infissi in alluminio di una struttura comunale adibita ad uffici amministrativi. Il predetto è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina per il rito direttissimo di convalida previsto per la giornata di oggi.

Il materiale recuperato, è stato restituito all'avente diritto.