Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, in piazzale Prampolini, dove uno straniero si è trasformato in una furia, lanciando sassi sia contro i passanti che le attività commerciali. È stato necessario l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Latina per riportare l'uomo alla calma e salvarlo dal linciaggio, perché gli animi erano già piuttosto tesi tra i presenti.

Serpeggiava rabbia tra i cittadini perché in realtà lo straniero, di nazionalità nordafricana, stava creando disturbo in quella zona già da qualche ora prima che la situazione potesse degenerare. Gli esercenti della piazza sostengono che avevano allertato più volte il 112 sin dalla tarda mattinata, ma non era intervenuto nessuno perché a quanto pare non era ancora un'emergenza. Ma un intervento tempestivo avrebbe evitato il peggio.

Intorno alle 15 la situazione infatti è precipitata. L'uomo, forse a causa dell'alcol, ha iniziato a inveire contro i presenti, ha colpito un passante con un sasso, poi ha utilizzato una pietra per danneggiare la vetrata della porta d'ingresso di un bar, dove poi è entrato per rubare alcune bottiglie di alcolici, quindi ha aggredito un altro esercente che si era avvicinato per calmarlo. Lo straniero si era trasformato improvvisamente in una furia e molti tra i presenti hanno iniziato ad avere paura, ma c'era anche chi era pronto a intervenire per fermarlo con la forza fisica. Sono stati però i Carabinieri della Sezione Radiomobile a calmare l'uomo, chiedendo l'intervento di un'ambulanza che lo ha poi trasportato in ospedale per il trattamento sanitario del caso.