Ha detto basta. Un operaio della ditta "De Vizia" che gestisce per il Comune di Terracina la raccolta rifiuti ha denunciato ieri la scarsa sicurezza del camion, su cui sarebbe dovuto salire sulla pedana posteriore, sia ai responsabili dell'impianto di "Morelle" che ai carabinieri e alla Polizia Locale. «L'automezzo presenta ancora delle avarie che compromettono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore - ha scritto in una nota ai responsabili e nella denuncia il dipendente, assistito dalla Uil Trasporti -. I sensori di alloggiamento sono staccati e la lamiera di protezione bloccata con filo di ferro». All'uomo è stato ritirato il cartellino per impedirgli di timbrarlo.