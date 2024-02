Ci risiamo, è accaduto di nuovo. Un fatto l'ennesimo, che fa comprendere alla perfezione l'esistenza di un problema al quale ancora non è stata trovata una soluzione. Parliamo del centro polivalente e dell'ultimo raid notturno da parte di vandali. E questa volta per introdursi nella struttura di via Nenni sono passati dalla parte del centro anziani. Non è chiaro al momento se questo blitz è stato fatto per rubare ciò che è all'interno del centro, oppure come nei casi precedenti solo per dare sfogo a beceri divertimenti. Nelle scorse ore è stata presentata una formale denuncia da parte della responsabile della struttura, che ricordiamo è stata inaugurata e riaperta lo scorso dicembre dopo un periodo di inattività. Come accennato si tratta della quarta visita indesiderata negli ultimi mesi. E proprio dopo il penultimo raid, dal comune era arrivata la notizia dell'installazione delle telecamere nella zona del centro polivalente, proprio per cercare di arginare episodi e fatti proprio come quelli accaduti nell'ultimo weekend.