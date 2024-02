Duplice omicidio nel pomeriggio a Cisterna di Latina. Secondo le prime informazioni un uomo avrebbe ucciso due donne di 46 e 19 anni. Adesso si trova in stato di fermo.

I fatti sono avvenuti nel quartiere di San Valentino, dove si sono portati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. A supporto anche polizia e guardia di finanza perché inizialmente si temeva che l'uomo che avrebbe esploso i colpi di arma da fuoco si fosse barricato in casa. Invece, una volta giunti sul posto, gli agenti della squadra mobile hanno provveduto a mettere in stato di fermo l'uomo. Ignote al momento le cause del gesto.