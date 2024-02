C'è un arresto per il duplice omicidio di Cisterna. Gli uomini della squadra mobile di Latina hanno fermato un uomo, militare della Guardia di Finanza che secondo le prime informazioni avrebbe ucciso due donne di 46 e 19 anni. L'uomo che si trova in stato di fermo era il fidanzato della ragazza e dopo l'omicidio è fuggito. Gli agenti della squadra Mobile lo hanno fermato a Latina nel quartiere Q4.

I fatti sono avvenuti nel quartiere di San Valentino a Cisterna. Ignote al momento le cause del gesto.