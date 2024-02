Stava discutendo con la fidanzata, quando la madre e la sorella di lei si sono intromesse probabilmente per difenderla. In quel momento, Christian Sodano, finanziere di 27 anni, originario di Scauri, ha estratto la pistola e ha aperto il fuoco, uccidendo Nicoletta Zomparelli, 49 anni, e Renee Amato, 19 anni, sorella della fidanzata.

La ragazza, Desyree Amato, è riuscita a fuggire, nascondendosi in bagno, da dove ha chiamato il 112. Subito dopo, la ragazza è fuggita trovando rifugio al distributore in via Monte Lepini, dove è stata recuperata da una pattuglia dei carabinieri, intervenuta su richiesta della stessa ragazza.

Christian Sodano, subito dopo aver fatto fuoco, è scappato in auto, raggiungendo il capoluogo pontino. Il 27enne ha raggiunto il Q4, dove vivono alcuni parenti e dove è stato arrestato dalla polizia.

Seguiranno aggiornamenti