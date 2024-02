E' fissata tra pochi giorni, per il primo marzo, l'udienza preliminare dal gup del Tribunale di Latina Giulia Paolini per l'inchiesta sullo scandalo Karibu. E' la tranche che lo scorso ottobre aveva portato all'emissione dei provvedimenti restrittivi nei confronti della moglie del deputato Soumahoro, Liliane Murekatete finita agli arresti domiciliari. Era stata arrestata anche la madre Marie Therese Mutkamisindo. Tra gli altri imputati sono: Richard Mutanga, Michel Rukundo. Sono difesi dagli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato. Nel procedimento le parti offese sono: il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Latina, la cooperativa Consorzio Agenzia Inclusione dei diritti Italia e poi molti comuni della provincia, la lista è lunga. Latina, Cisterna, Fondi, Aprilia, Pontinia, Maenza, Terracina, Sezze, Roccasecca dei Volsci, Monte San Biagio. Tra le altri parti offese anche la cooperativa Karibu e il Codacons.

