Mentre Christian Sodano scappava da Cisterna, si sono vissuti i momenti concitati della caccia all'uomo, che gli investigatori della Squadra Mobile diretti dal vice questore aggiunto Mattia Falso hanno saputo gestire con lucidità, indirizzando le ricerche nella giusta direzione, ossia il capoluogo pontino, attraverso un'efficace analisi delle informazioni raccolte in breve tempo sul ragazzo. La svolta è arrivata in breve tempo, quando i poliziotti del questore Raffaele Gargiulo si sono presentati in via Sgambati, nel quartiere Q4 Nuova Latina, dove sapevano che vive uno zio del giovane maresciallo della Guardia di Finanza.