Incidente mortale poco questa mattina a Priverno, all'incrocio tra la SP Marittima e la SP Sonninese. A perdere la vita un uomo che era alla guida di una Fiat Panda: l'utilitaria si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, contro un pullman del Cotral. Sul posto la polizia municipale di Priverno, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Inutili i soccorsi: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è un 86enne di Morolo che si stava dirigendo a Sabaudia per andare a trovare la sorella.