I Carabinieri del rucleo operativo Radiomobile di Aprilia trovano in un terreno un Gps di un'autovettura rubato, denunciato un 65enne di Aprilia. I militari del Norm hanno infatti deferito in stato di libertà per ricettazione un cittadino classe 1959, proprietario del terreno dove è stato ritrovato un sistema di navigazione satellitare di una vettura rubata nei giorni scorsi, il cui furto era stato denunciato l'8 febbraio presso la stazione dei Carabinieri di Roma Tuscolana. Sebbene sul posto il veicolo non venisse rinvenuto, i militari avevano comunque modo di trovare parti di un veicolo intestato a una società che aveva sporto il furto del mezzo il 9 febbraio scorso alla Stazione dei carabinieri di Roma Talenti.