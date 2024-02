A Priverno un uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio E' finito nei guai, dopo l'indagine dei carabinieri, un cittadino classe 1992, residente nel paese lepino. Il soggetto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina.