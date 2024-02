Asettico. Lucido. E' come se ogni gesto sia stato meccanico.

Non ha pianto, non ha avuto tentennamenti, non ha chiesto scusa. Non ha chiesto le condizioni di Desireè. Christian Sodano nel lungo interrogatorio che si è svolto nella notte tra martedì e mercoledì in Procura ha confessato e ha ripercorso le sue ultime 24 ore. Un giorno lungo una vita che lo porta da un estremo all'altro della sua esistenza. Da maresciallo della Guardia di Finanza con una carriera davanti, a giovane assassino che ha ucciso due donne. Madre e figlia.

«A Renèe mentre era agonizzante per non farla soffrire ho sparato due colpi», fa mettere a verbale. E' questo il particolare che ha rivelato nel corso dell'interrogatorio dove ha ripercorso tutto in ogni dettaglio. Davanti al pm Valerio De Luca, agli investigatori della Squadra Mobile, ha raccontato passo dopo passo cosa è accaduto e ha ammesso. Sei mesi fa si erano conosciuti ad Anzio in un locale ed era nata la storia, tra alti e bassi. Lunedì si era fermato a dormire da lei, continuava a chiedere di iniziare la convivenza, ma lei non era convinta, per lei la storia era praticamente finita, poi è successo qualcosa.

Christian martedì doveva andare al lavoro a Ostia, era un maresciallo della Guardia di Finanza, ha chiamato dicendo di non sentirsi bene ed è rimasto lì, a Cisterna. La tensione è salita - come ha ricostruito - per una crisi che secondo lui sembrava senza via d'uscita, c'era la prospettiva di rompere la relazione, poi ad un certo punto il buio totale.

«Mi lasci in questo limbo, come faccio?», ha detto il giovane che non accettava la scelta di Desireè.

Parlare nuovamente della convivenza era diventata una specie di ossessione. Nelle prossime ore assistito dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, l'indagato sarà ascoltato dal gip Giuseppe Cario.