Nella maxi indagine sui furti e le ricettazioni di quadri e opere religiose di valore sono coinvolte anche tre persone residenti a Gaeta, tra cui Emanuele Tornincasa, già imputato nel processo per un vasto mercato di sostanze stupefacenti nel sud pontino, Angelo e Giorgio Tarallo. I furti sarebbero avvenuti sia in diverse chiese della Campania che all'interno di abitazioni delle province di Frosinone e Latina. Ventisette complessivamente gli indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, cui si contesta, a vario titolo, di essersi associati tra loro «allo scopo di commettere una serie sistematica ed indeterminata di reati contro il patrimonio, in particolare furti e ricettazione di opere d'arte ed oggetti d'antiquariato di provenienza delittuosa, acquistando o comunque ricevendo tali beni provento di vari furti perpetrati in varie parti d'Italia, soprattutto in chiese, formando una struttura sociale organizzata costituita stabilmente da uomini e donne ed espletando ciascuno» un ruolo.