Si sono incrociati in auto tra le vie del centro e sono bastati pochi sguardi e poche parole per accendere la discussione tra i due. Dopo essere scesi dalle auto, sarebbero volate parole grosse, udite da diversi passanti che sono diventati testimoni dell'accaduto. Solo il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cisterna (in forza al reparto territoriale di Aprilia), ha evitato che la situazione potesse degenerare, con il supporto della Polizia Locale. Sono stati momenti di tensione e paura quelli vissuti ieri mattina in via Tito Speri, nel cuore di Cisterna, quando un uomo e una donna hanno litigato in mezzo alla strada, attirando l'attenzione del vicinato e dei passanti. Sono stati proprio loro a chiedere l'intervento dei carabinieri, giunti con una pattuglia sul posto in pochissimi minuti. I militari hanno prima ripristinato l'ordine per poi ascoltare le due persone coinvolte nell'alterco. I due avevano già posto fine alla loro relazione da tempo, ma l'episodio di ieri sembra raccontare di ruggini non ancora sopite.

La notizia ha cominciato a circolare in centro la mattina scorsa attraverso il passaparola nei bar e nei principali luoghi di ritrovo, raccontata da testimoni della lite, rimasti profondamente colpiti da quanto accaduto, considerando che è avvenuto poche ore dopo i tragici eventi nel quartiere di San Valentino.