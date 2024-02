E' Alfredo Farina 85enne di Morolo la vittima del tragico l'incidente verificatosi ieri mattina, verso le 9,30 all'incrocio tra la SP Marittima II e la SP Sonninese e che ha visto coinvolti un bus Cotral e una Fiat Panda. L'uomo era diretto a Sabaudia per andare a trovare la sorella che risiede lì da anni. Per cause ancora in via di accertamento, così come è da ricostruire l'esatta dinamica di una collisione avvenuta in prossimità di un impianto semaforico colpevolmente spento ormai da anni, in un incrocio particolarmente complesso e insidioso. Il bus che stava coprendo la tratta tra la stazione ferroviaria di Fossanova e Priverno, passando per Sonnino Scalo, e la Fiat Panda si sono scontrati frontalmente e a velocità sostenuta osservando lo spostamento subito dal più leggero dei mezzi, nonostante il tentativo dell'autista Cotral di evitare la collisione. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze (Sonnino Scalo e Priverno), l'auto medica dalla vicinissima postazione di San Martino, la Polizia Municipale di Priverno, i Carabinieri di Priverno e i Vigili del Fuoco della squadra 3A di Terracina intervenuti con due mezzi. Proprio i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere l'anziano e a consegnarlo al personale medico che non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.