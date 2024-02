Le attività descritte verranno ripetute nei prossimi giorni, anche in altre aree della provincia pontina.

In tale ottica i poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi, collaborati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno controllate 191 persone e 125 veicoli.

La Polizia di Stato – Questura di Latina, nel segno di una rinnovata azione di potenziamento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, nella giornata di martedì 13 febbraio u.s. ha ripetuto un servizio straordinario nel territorio di Fondi, in risposta ad un crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

