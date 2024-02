Il 14 febbraio 2024, in Sezze, i Carabinieri della locale Stazione davano esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina di allontanamento dalla persona offesa dal reato ed applicazione del dispositivo di controllo elettronico, nei confronti di un uomo del posto. Il provvedimento scaturisce a seguito del reato di atti persecutori commesso a Sezze in data 20 gennaio 2024 nei confronti di una persona sempre dimorante nello stesso Comune.

