Nel corso del pomeriggio di ieri 14 febbraio 2024, a Latina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia traevano in arresto un 40enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, a seguito della violazione delle prescrizioni imposte dall'A.G.

L'uomo è stato condotto presso la propria abitazione sottoposto al regime degli arresti domiciliari.