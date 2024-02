Tragedia questa mattina alle porte di Pomezia, dove il tetto di un'abitazione è crollato uccidendo un'anziana. I fatti sono avvenuti in via Bisaccia, in zona Selvotta, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una 70enne, travolta dal cedimento strutturale del cielino soprastante il suo balcone, dove erano in corso lavori di ristrutturazione dello stabile. Giunti sul posto i soccorritori hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo della malcapitata che risultava essere deceduta. In corso gli accertamenti per stabilire la cause di quanto accaduto. Sul posto era presente anche il personale del 118 e le forze dell'ordine