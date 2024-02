Il collegio dei giudici del Tribunale di Latina chiamato a valutare il sequestro preventivo del complesso commerciale di via del Lido, nella funzione di riesame delle misure cautelari reali, ha sciolto la riserva mercoledì, all'indomani dell'udienza, ma non si è ancora pronunciato sulla legittimità dei sigilli disposti dal giudice per le indagini preliminari, perché ha chiesto l'acquisizione di documentazione mancante, necessaria ai fini della valutazione del caso. I giudici in particolare ritengono di dovere visionare anche il progetto relativo all'edificazione delle tre medie superfici di vendita sequestrate, con relativi allegati e relazioni tecniche, depositati dal privato in Comune per ottenere i titoli abilitativi, e i pareri che eventualmente sono stati rilasciati dalle autorità coinvolte. La data della nuova udienza, quindi, non è ancora stata fissata.



Insomma, la vicenda è piuttosto complessa, anche se le violazioni in materia edilizia e ambientale sono macroscopiche, come rilevato dall'inchiesta condotta dalla Procura sulla base dell'indagine svolta dai Carabinieri forestali del Nipaaf del Gruppo di Latina, e per questo i giudici del Riesame vogliono valutare la procedura nella sua interezza. Ma il percorso di valutazione del decreto di sequestro potrebbe allungarsi ulteriormente perché, stando agli atti finora raccolti nell'ambito delle due inchieste che hanno riguardato la realizzazione del complesso commerciale all'angolo con la statale Pontina, alcuni dei documenti chiesti dal Tribunale non erano stati acquisiti in copia dagli inquirenti.