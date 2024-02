È iniziato da pochi minuti in carcere a Latina l'interrogatorio di Christian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza che ha ucciso a Cisterna a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e sorella della ex fidanzata Desyree Amato. Il giovane è accusato di duplice omicidio volontario. I primi ad arrivare questa mattina in carcere sono stati i legali che assistono il giovane, gli avvocati Teson e Palombi, poco fa è arrivato il gip del Tribunale Giuseppe Cario. Nel corso di un lungo interrogatorio in Procura che si era svolto nella notte tra martedì e mercoledì, Sodano aveva confessato ricostruendo i fatti avvenuti martedì pomeriggio. Oggi in carcere è fissato l'interrogatorio di convalida.