È durato una manciata di minuti l'interrogatorio di convalida di Christian Sodano, il maresciallo della Guardia di Finanza accusato del duplice omicidio di Cisterna. Nel carcere di Latina dove è detenuto, il giovane di 26 anni davanti al gip Giuseppe Cario è rimasto in silenzio di fronte alle contestazioni della Procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni confermando quello che aveva detto al pm nei giorni scorsi. Il reato ipotizzato è quello di omicidio volontario. Sodano non ha pianto durante l'audizione. Adesso il gip è un camera di consiglio.