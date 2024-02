Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l'egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo.

La Polizia di Stato - Questura di Latina, nel corso della serata di ieri giovedì 15 febbraio 2024 ha coordinato ancora una volta uno specifico servizio straordinario interforze finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali in questo capoluogo, anche sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

