Prosegue senza sosta nel capoluogo pontino il servizio di controllo del territorio denominato Alto Impatto, coordinato dalla Prefettura con controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine. L'impiego dei reparti della Guardia di finanza, al fianco di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, ha permesso di garantire anche controlli mirati sotto il profilo economico-finanziario nelle zone passate al setaccio.

Ancora una volta l'operazione interforze ha interessato il quartiere popolare Nicolosi, dove i residenti continuano a invocare maggiori controlli contro i fenomeni criminali degradanti, e altri quartieri intorno al centro di Latina. In particolare, alla luce dell'importanza e della rilevanza dell'attività in un'ottica di sempre maggiore prevenzione e sicurezza dei cittadini, la Guardia di Finanza ha impiegato anche militari delle componenti specialistiche Antiterrorismo e Pronto Impiego, i cosiddetti "Baschi Verdi" del Comando Provinciale di Latina. In totale, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo dieci attività commerciali, per contrastare fenomeni come il lavoro sommerso, controllando la posizione lavorativa di ventidue dipendenti, e le violazioni di natura fiscale, elevando alcune sanzioni per la mancata emissione del documento commerciale.



Nel corso dell'attività, sono stati anche effettuati, a vario titolo, controlli su 43 persone e 16 autoveicoli in materia di contrasto alla contraffazione, ai cosiddetti traffici illeciti, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino. Inoltre, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli anche a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.