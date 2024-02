Si terranno domani alle 15 presso la chiesa della parrocchia di Santa Teresa ad Anzio, i funerali della 32enne Teresa Raso, la giovane deceduta in un terribile incidente stradale lungo via del Genio Civile ad Aprilia una settimana fa.

Per chi fosse interessato, la camera ardente è stata allestita presso il cimitero di Aprilia e sarà aperta domani mattina dalle 10 e 30 fino alle 13. Ieri infatti, è stato eseguito l'esame da parte del medico legale richiesto dalla procura della Repubblica e il corpo è stato quindi messo a disposizione della famiglia per l'ultimo saluto. Teresa al volante della sua auto il 10 febbraio scorso. Aveva finito di lavorare e stava andando a trovare la madre a La Gogna.

Aveva appena imboccato via del Genio Civile, aveva superato la terribile curva a ridosso dello svincolo dalla Pontina, teatro di molti altri incidenti, aveva percorso qualche altro metro quando la sua auto, per cause ancora poco chiare, è finita di traverso. Una seconda vettura, che procedeva in senso contrario l'ha centrata scaraventandola nel canale. Un urto che non ha lasciato scampo alla giovane apriliana.