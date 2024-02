Piazza XIX gremita in ricordo di Nicoletta Zomparerelli e Renée Amato. Ma non solo per ricordare la loro memoria, anche per dire basta a questa mattanza. Dal centro di Cisterna è partita poco fa la fiaccolata in memoria delle due donne uccise nel quartiere San Valentino da Christian Sodano.

Presente l'amministrazione comunale, le associazioni, e tantissimi amici della 19enne uccisa e della sorella miracolosamente sopravvissuta, ma pure della famiglia: striscioni e cartelloni con foto e ricordi. Gli uomini della protezione civile e della croce rossa hanno distribuito centinaia di candele ai presenti. Il serpentone di gente si è diretto verso il quartiere San Valentino, passando prima per via Porta Agrippina e poi per via Monti Lepini. Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e il vescovo di Latina Mariano Crociata hanno invitato alla riflessione.

Seguiranno aggiornamenti.