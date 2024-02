Lo stesso don Maurizio ha ribadito che chiunque intenda contribuire alle spese per il restauro della chiesa, deve avvalersi dei canali ufficiali, ovvero della pagina della parrocchia nella quale è riportato il corretto Iban, oppure può recarsi di persona presso la chiesa in cui poter trovare, oltre la sua persona, gli incaricati laici individuati nel gruppo Progetto Lavori, visibile all'ingresso della struttura religiosa, i quali emettono sempre, ad ogni offerta, una ricevuta con i dati ufficiali dell'ente parrocchiale. Sia i carabinieri della Compagnia di Formia, sia il parroco di Marina di Minturno, hanno rivolto l'invito ai cittadini di segnalare sempre eventuali episodi anomali e di prestare la massima prudenza nel caso siano avvicinati da persone estranee al consiglio pastorale e che richiedono loro denaro.

La donna, infatti, fingendo un non comune spirito di iniziativa e solidarietà, voleva coinvolgere l'edicolante nella raccolta fondi per il restauro della chiesa, ma il negoziante, già partecipe inopere di beneficenza, ha informato dell'iniziativa prospettatagli dalla donna al parroco della vicina chiesa marinese, che a sua volta informava i carabinieri, i quali intervenivano prontamente, individuando la donna.

Don Maurizio Di Rienzo, parroco di San Biagio a Marina di Minturno, l'altro ieri aveva avvisato i cittadini del pericolo di eventuali truffe messe a segno da parte di qualcuno che chiedeva soldi per conto della chiesa, all'interno della quale sono in corso i lavori di restauro. Un avvertimento che ha trovato poi conferma nel blitz dei carabinieri di Scauri, che dopo la segnalazione dello stesso sacerdote, hanno identificato la presunta autrice della truffa. Si tratta di una donna di Minturno, abituale cliente dell'edicola locale, dalla quale è partita la segnalazione del tentato raggiro.

