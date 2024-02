Aveva centinaia di file tra cui immagini e anche video dal contenuto pedopornografico con foto di minori che compivano atti sessuali.

E' questa la terribile scoperta portata a termine nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Postale nel corso di una perquisizione domiciliare scattata in casa di un insospettabile di 50 anni residente alla periferia di Latina. L'uomo, la cui fedina penale era immacolata fino all'altro giorno, lavora a Roma nella mensa di un ente pubblico. Il 50enne - in base ai primi riscontri - sul telefono cellulare aveva diversi video della durata di alcune ore e anche foto che ritraevano ragazzini dagli atteggiamenti inequivocabili. Nei confronti dell'indagato è scattato l'arresto in flagranza di reato e sono stati disposti gli arresti domiciliari con la pesantissima accusa di detenzione di materiale pedopornografico.



Ieri mattina si è svolto l'interrogatorio di convalida e nel corso dell'audizione l'uomo è rimasto in silenzio davanti alle contestazioni della Procura e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell'audizione, sulla scorta delle risultanze investigative emerse, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Cario ha convalidato il fermo e ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.