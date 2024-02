La fine tormentata di una storia d'amore è stata segnata dalla cessione fraudolenta di un'auto, la vettura di una ragazza che si è dovuta rivolgere ai Carabinieri per denunciare la sottrazione del mezzo da parte dell'ex compagno. Ne è scaturita un'indagine dei militari della Compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, che ha fatto scattare due denunce in stato di libertà.



L'operazione è stata portata a termine dai Carabinieri del Comando stazione di Borgo Sabotino coordinati dal maresciallo capo Diego Cipolla, che avevano raccolto la denuncia di una trentenne residente nella frazione del litorale di Latina. La ragazza lamentava che, al momento di interrompere la relazione con l'ex compagno, un ragazzo di 28 anni residente a Minturno, lui si era portato via la vettura intestata a lei. Temendo che il mezzo le fosse stato sottratto per altri scopi, non avendone più notizie, la giovane donna aveva deciso di formalizzare la querela.



Gli investigatori dell'Arma hanno scoperto così che la macchina nel frattempo non era più intestata alla trentenne, ma era stata venduta. I primi riscontri hanno consentito quindi di verificare che era stato proprio il ventottenne a venderla a una terza persona, un suo cugino di 39 anni, residente anche lui nella cittadina del Sudpontino.