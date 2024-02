Un pesantissimo commento sessista con due like ad un video che aveva postato su Tik Tok, qualche tempo fa Desyree Amato che compare in short e balla raggaeton. «Adesso si spiega» è il becero post firmato da un uomo che riceve due like, ma anche commenti molto piccati da parte di alcune donne «siamo libere e nessuno può toglierci la vita. Ma che mentalità ritorna nel medioevo, stupido». Fortunatamente il commento sessista è soltanto uno, sotto il video di Desy.

Martedì pomeriggio a Cisterna in via Monti Lepini nel quartiere San Valentino, madre e figlia, Nicoletta Zomparelli, 46 anni, titolare di una agenzia immobiliare e Renèe Amato di 19 anni, vengono uccise da Christian Sodano, 27 anni, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Ostia. L'unica a salvarsi è Desireè, detta Desy, fidanzata di Christian. Il giovane è originario di Scauri ma da un anno vive a Latina, è orfano e nel giro di poco tempo ha perso il padre, un finanziere in servizio a Formia e la madre, una agente della Polfer. Il giovane durante una discussione prende la pistola e uccide le due donne, Desy si salva e scappa, trovando rifugio in un distributore di benzina, Sodano sale in auto e va a Latina nel quartiere Q4 dove abita lo zio che in quei giorni non c'è ed è fuori città insieme a tutta la famiglia. Lui lo chiama e gli dice «Ho fatto un casino».