Nel corso del pomeriggio del 16 febbraio 2024 a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Grappa, a conclusione di specifica attività info-investigativa, denunciavano in stato di libertà per il reato di furto aggravato, un cittadino marocchino classe 2007 con precedenti di Polizia poiché il predetto nella mattinata dello stesso giorno, entrava presso un ristorante di zona e si impossessava del telefono cellulare della titolare, una cittadina classe 80 residente a Sabaudia.

