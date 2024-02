Venerdì è stato eseguito il primo controllo interforze ad "alto impatto" sul territorio di Aprilia. Un servizio disposto al termine del Comitato per l'ordine e della sicurezza riunitosi lunedì scorso dopo le rapine avvenute ad Aprilia in rapida successione, che hanno colpito soprattutto attività commerciale. I Carabinieri della locale Reparto territoriale di Aprilia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto in coordinamento con Questura di Latina, Guardia di Finanza di Aprilia, Polizia Locale di Aprilia, personale dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Durante il servizio sono stati deferiti due cittadini, rispettivamente classe 1962 e 1963 entrambi residenti ad Aprilia , per deposito ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, rispettivamente in terreni di loro proprietà, procedendo al sequestro penale.

Durante il servizio, venivano effettuati controlli presso alcune attività commerciali e una di queste veniva sanzionata per le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori poiché all'interno vi era impiegata una lavoratrice in nero percettrice peraltro di reddito di cittadinanza. L'attività veniva sospesa per l'impiego di lavoratori in nero e il titolare veniva sanzionato amministrativamente per mancata indicazione degli ingredienti per i prodotti di pasticceria esposti in vendita. Le sanzioni amministrative ammontano a 19.766 euro. Perciò che riguarda il controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 84 soggetti e 62 veicoli, elevando 7 contravvenzioni al codice della strada per un importo totale di 760 euro.