Nella serata di venerdì i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, congiuntamente a personale del locale Gruppo carabinieri forestale, in coordinamento con la locale Questura di Latina ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, hanno effettuato un'operazione ad "Alto Impatto", protrattasi per l'intera serata finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nel quartiere Nicolosi di Latina, al fine di fronteggiare le emergenze criminali in una determinate area geografica della città.

Al termine delle operazioni, le attività dell'Arma hanno permesso di sottoporre a controllo quattro attività commerciali, non rilevando irregolarità nonché di sottoporre a controllo della circolazione stradale 32 persone e 9 veicoli.