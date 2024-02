Poteva finire in tragedia un incidente che si è registrato poco fa a Terracina, sul tratto della strada statale Appia all'ingresso nord della città, dove un'auto è finita nel canale Pio VI per cause ancora da accertare. Fortunatamente però è stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari del 118. Secondo i testimoni, la macchina finita in acqua, guidata da una ragazza che non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze, avrebbe avuto uno scontro con un'altra auto. La ragazza si trova adesso all'ospedale Fiorini. Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che all'interno dell'auto ci fosse anche un altro passeggero. Così come sembra che ad effettuare il primo tentativo di salvataggio sia stato un cittadino.