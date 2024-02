Un tablet e tre cellulari (tre iPhone, tra cui un modello vecchio e due nuovi) sequestrati a Christian Sodano, sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. E' anche su questo fronte che si concentrano gli accertamenti della Squadra Mobile di Latina dopo il duplice omicidio avvenuto martedì pomeriggio a Cisterna.

Il maresciallo della Guardia di Finanza ha ucciso a colpi di pistola la madre e la sorella della fidanzata, Desyrée, che si è salvata. Nei giorni scorsi gli agenti hanno sequestrato diversi apparati e sarà eseguito un accurato accertamento. Sui cellulari gli investigatori cercano i riscontri rispetto a quanto è emerso nelle scorse ore, quando

Sodano avrebbe minacciato la ragazza con una serie di messaggi: «Se mi lasci farò del male a te e alla tua famiglia». Ci sono stati dei messaggi minacciosi e la ragazza non aveva parlato con i genitori. «Se mi dai un dolore ti darò un dolore maggiore», avrebbe scritto il ragazzo. Desyrée ultimamente aveva anche chiesto a Christian di non portare la pistola quando era con lui. Secondo quanto è emerso, la ragazza voleva troncare la relazione e lo voleva fare in modo indolore anche perchè conosceva il vissuto di Christian, rimasto orfano quando era molto giovane. A quanto pare l'intenzione del 27enne era quella di togliersi la vita