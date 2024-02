Nella mattinata del16 febbraio c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino, a conclusione di specifica attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa, due cittadini una donna classe 81 residente ad Altavilla Vicentina (VI) e un uomo classe 2001 residente a Mozzanica (BG).

I predetti, mediante artifizi e raggiri, inducevano un cittadino classe 86 residente a Latina, ad accreditare sulla carta prepagata intestata al 23enne, la somma di euro 780,00 quale acconto per l'acquisto di un'autovettura, mai effettivamente realizzatasi e messa in vendita dalla 38enne