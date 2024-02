Una lunga coda che arrivava dal ponte subito dopo via del Lido fino a Borgo Piave. Centinaia di persone ieri hanno parcheggiato, anche sulla corsia di emergenza, per andare a fare acquisti in un esercizio commerciale che si trova a poca distanza dalla strada Pontina alle porte di Latina.

Alcuni hanno anche attraversato l'arteria con bambini al seguito. Sono stati alcuni automobilisti a chiamare il personale della Polizia Locale che è intervenuto per la viabilità e poi anche per fare le multe a chi aveva parcheggiato l'auto sulla corsia di emergenza. Intervenuti i Carabinieri. Moltissime persone infatti arrivavano da fuori Latina. Il serpentone di auto era impressionante ed era lungo diversi chilometri. Sono state molte le foto postate sui social che hanno raccontato quello che è avvenuto