Non sono imputabili. Due ragazze di 13 anni sono state fermate insieme ad un 20enne residente a Latina, (si tratta di un incensurato), dopo che avevano rubato alcuni prodotti di bellezza in un negozio del centro commerciale Latina Fiori. Le due minori ovviamente sono state rilasciate. Sono stati i Carabinieri del Nor della sezione Radiomobile di Latina ad intervenire nel corso di un servizio.

In base a quanto è emerso una delle due minori aveva addosso una parte della refurtiva. Si è trattato di una bravata per le due ragazzine che erano in compagnia del giovane di 20 anni che è stato individuato e denunciato con l'accusa di tentato furto aggravato.



Il valore complessivo della refurtiva ammonta a 47,89 euro. Una volta che le due minori sono state individuate, sono stati chiamati i genitori a cui sono state affidate.

Sempre i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, hanno indagato una coppia per truffa: la vittima è un uomo di 38 anni di Latina che voleva acquistare un'auto.



Sembrava un affare e invece si è rivelato n clamoroso raggiro scoperto dai militari della stazione di Borgo Sabotino. Gli uomini dell'Arma hanno individuato i presunti responsabili, si tratta.