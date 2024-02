Il centro polifunzionale di Latina Scalo cade a pezzi, comunque non è sicuro. Relegata in un angolo e dentro un procedimento giudiziario pernicioso, la struttura attorno alla quale per molto tempo sono stati imbastiti progetti di rilancio dei servizi del quartiere ferroviario, è diventata, in realtà, un luogo impervio. Dove comunque deve entrare il perito del Tribunale per valutare le condizioni oggettive, su incarico del giudice che deve stabilire se il Comune di Latina deve risarcire la ditta che doveva realizzare l'opera, e per essa l'Agenzia Nazionale dei Beni confiscati subentrata nel patrimonio della società che si era aggiudicata l'appalto del centro polifunzionale.

Anche solo per la perizia è stato necessario bonificare il terreno di accesso che, come risulta dagli atti del Tribunale di Latina, era coperto di erbe infestanti. La scorsa settimana è stato ripulito e oggi pomeriggio ci sarà finalmente il sopralluogo del ctu, insieme al consulente tecnico di parte, al dirigente comunale per l'urbanistica e agli avvocati delle parti in causa.