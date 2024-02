E' stato tratto in arresto per aver violato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa che in questo caso è la madre, una donna del 1943 di Priverno che lo aveva denunciato. E' finito in arresto un uomo classe 1970 del paese lepino, colto in flagranza del reato dai carabinieri di Terracina nella giornata di sabato.