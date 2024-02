Nel pomeriggio del 17 febbraio c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Latina Scalo, a conclusione di attività di indagine a seguito di una denuncia sporta da una cittadina classe 76 residente a Sermoneta (LT), deferivano in stato di libertà due cittadine rispettivamente classe 93 residente a Latronico (PZ) e cittadina ucraina classe 73 residente a Napoli. Le predette, al fine di rinnovare la polizza assicurativa dell'autovettura della 48enne, la inducevano ad effettuare un bonifico dii euro 474,00 su una carta prepagata senza ottemperare a quanto concordato.

