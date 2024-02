Ha scritto un biglietto dopo aver ucciso la madre e la sorella di Desyrèe la ragazza con cui stava insieme da agosto. Lo ha fatto probabilmente quando è arrivato nell'appartamento nel quartiere Q4 a Latina dove è rimasto da solo prima di essere arrestato dalla Polizia.

Poco dopo la strage, quando arriva a Latina, scende dalla sua Audi, sale in casa dove non c'è nessuno, prende carta e penna e un foglio e scrive in stampatello.

Non fa mai il suo nome ma il riferimento è a Desyrée. Christian scrive che avrebbe fatto tutto per la sua ragazza, anche dare la vita per lei. Ricorda anche i traumi che ha vissuto e chiude: «Non volevo fare quello che ho fatto». Basta. Niente altro. Forse era un biglietto d'addio.Quando sono avvenuti i fatti il givoane maresciallo aveva detto a Desy: "Uccidimi".

Il biglietto su un tavolo, è stato repertato dagli investigatori della Squadra Mobile che indagano sul duplice omicidio di Cisterna. Il finanziere killer è detenuto in carcere con l'accusa di duplice omicidio.